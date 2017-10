Leonardo Vasconcellos visita Deputado Milton Rangel e leva moção de solicitação para que o DER faça recuperação da RJ 130

Vereador Leonardo Vasconcellos visitou o Deputado Estadual Milton Rangel e levou uma moção de apelo, solicitando que o Parlamentar busque junto ao Governo do Estado, através do DER (Departamento de Estrada e Rodagem), a recuperação asfáltica e melhorias na segurança da Estrada Doutor Rogério de Moura Estevão, a Teresópolis-Friburgo/RJ 130.

O Deputado Milton Rangel se comprometeu em propor uma emenda ao Orçamento do Estado, para que sejam alocados recursos a fim de recuperar a via, por entender que a Rodovia RJ-130 é o principal eixo de escoamento do maior polo de produção hortigranjeiro do Estado, além de ligar a cidade com o 3o Distrito.

“A precariedade da estrada tem deixado os usuários transtornados e gera insegurança não apenas aos motoristas, mas também aos pedestres” afirma Leonardo Vasconcellos, que assinou o apelo em prol da segurança viária da RJ-130.