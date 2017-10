João Paulo Cuenca e Carola Saavedra são os convidados desta quarta-feira (11/10) dos Encontros Literários do Sesc Teresópolis

Os aclamados romancistas João Paulo Cuenca e Carola Saavedra serão as atrações desta quarta-feira (11/10) da série Encontros Literários – Sesc Expressões. O projeto leva ao palco do Sesc Teresópolis, importantes nomes da literatura nacional para compartilhar com o público informações sobre suas atuações na arte literária. A atividade, que começa às 15h e tem entrada franca, será mediada pelo escritor Andrei Mikhail Lima Torres.

SAIBA MAIS SOBRE JOÃO PAULO CUENCA E CAROLA SAAVEDRA

João Paulo Cuenca é autor dos romances Corpo presente (2003, O dia Mastroianni (2007), O único final feliz para uma história de amor é um acidente (2010) e Descobri que estava morto (2016). Seus livros foram traduzidos para oito idiomas e tiveram os direitos comprados por onze países. Em 2007, foi selecionado pelo Festival de Hay como um dos 39 jovens autores mais destacados da América Latina e em 2012 foi escolhido pela revista britânica Granta como um dos 20 melhores romancistas brasileiros com menos de 40 anos.

Carola Saavedra é autora dos romances Toda terça (Companhia das Letras, 2007), Flores azuis (Companhia das Letras, 2008; eleito melhor romance pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti), Paisagem com dromedário (Companhia das Letras, 2010, Prêmio Rachel de Queiroz na categoria jovem autor, finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti) e O inventário das coisas ausentes (2014). Seus livros foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol e alemão. Está entre os vinte melhores jovens escritores brasileiros escolhidos pela revista Granta.

Serviço :

Encontros Literários – Sesc Teresópolis

Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea – Tel: 2743-6939

Dia 11/10, às 15h

Classificação: Livre

Entrada franca