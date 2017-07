Invista na tendência da calça com a barra dobrada

Dobrar a barra da calça jeans é tendência e está sendo super usada entre as famosas e se é tendência e caiu no gosto da

mulherada a gente para tudo e fala dessa novidade aqui no Mundo Feminino.

Dobrar a barra da calça é muito simples, porém, faz uma grande diferença no look, deixando a produção super estilosa e moderna mas, não é qualquer modelo de calça que fica legal com a barra dobrada não, as melhores opções para usar essa tendência são as calças skinnys, aquelas mais “sequinhas”, as destroyed, que são aquelas calças rasgadinhas e o modelo boyfriend, que são mais larguinhas, nesses modelos você pode e deve apostar na barra dobrada.

Fica a dica

Baixinhas podem usar a barra dobrada, porém, com cuidado, a dica é sempre deixar o peito do pé à mostra para alongar a silhueta;

Dobre as barras com cuidado para que uma não fique maior que a outra e não exagere, quanto menos você dobrar menos dará o efeito “achatado”;

A barra dobrada combina com um look mais social e arrumadinho como também um look mais esportivo e confortável, então, invista nos calçados para combinar com a tendência, eles ficam mais evidentes, por isso, vale escolher um bem legal.

Sim ou não para essa tendência, meninas?!?