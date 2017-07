Inscrições para Conferência de Assistência Social terminam na quinta-feira em Teresópolis

As inscrições para a 12ª Conferência de Assistência Social poderão ser realizadas até o próximo dia 20 de julho em Teresópolis. Segundo a Prefeitura, o atendimento está sendo feito no Conselho Municipal de Assistência Social, na Rua Carmela Dutra, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.

De acordo com o município, os interessados em participar do evento devem apresentar os seguintes documentos: CPNJ atualizado, com sede Fórum e sede no município de Teresópolis; ata de posse da última diretoria eleita, devidamente registrada em cartório e ofício do representante legal.

A conferência será realizada no dia 22 de julho das 8h às 18h no auditório da Escola Municipal Maçon Lino Oroña Lema, no bairro Tijuca. O evento reunirá profissionais do setor, representantes do poder público e da sociedade civil, com o objetivo de discutir a implementação de políticas para o área.

Fonte: G1