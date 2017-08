Inscrições para Bolsa Atleta seguem até o dia 22 de agosto

As inscrições para o Bolsa Atleta estão abertas e vão até o dia 22 de agosto. Este é o maior programa de patrocínio esportivo individual e direto do mundo e tem contribuído para a formação de atletas que representem o país em competições de nível nacional e internacional. O programa vai escolher atletas de cinco categorias para receberem bolsas. Quem dá mais detalhes sobre os valores é o coordenador do Bolsa Atleta, Mosiah Rodrigues.

“Varia de R$ 370 a R$ 3,1 mil. R$ 370 é pago para a categoria Estudantil e para a categoria Atleta de Base. A categoria Nacional tem o valor de R$ 925. A Internacional, o valor de R$ 1.850 e a categoria Olímpica e Paralímpica, R$ 3,1 mil.” Disse ele.

Cada um dos contemplados vai receber um valor correspondente a 12 parcelas da bolsa definida para a categoria a qual pertence. Os interessados em concorrer devem verificar se atendem a todos os pré-requisitos exigidos. Lembrando que o critério para ganhar o benefício será o desempenho em competições esportivas no ano de 2016 para modalidades olímpicas e paralímpicas. Desde a criação da iniciativa, em 2005, quase de 21 mil atletas brasileiros já foram patrocinados. O investimento total ultrapassa R$ 890 milhões, distribuídos em aproximadamente 51 mil bolsas. Em 2016, 6,2 mil atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas foram contemplados, além de outros 1.080 de modalidades não olímpicas e não paralímpicas. Atualmente, 239 atletas são patrocinados com vistas à preparação aos Jogos de Tóquio 2020, em um investimento anual de R$ 31,5 milhões. Do total de contemplados, 72 foram medalhistas nos Jogos Rio 2016 e 80 atletas são patrocinados pela primeira vez nessa categoria. As inscrições para participar deste novo edital do programa podem ser feitas pelo site www.esporte.gov.br.