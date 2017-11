I Teresópolis Blues Festival agita a cidade em novembro

Blues, rock, jazz e gastronomia variada prometem agitar a região serrana do Rio, em novembro, com a primeira edição do Teresópolis Blues Festival. O Teresópolis Golf Club será a sede do evento que acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro.

Segundo Fernando Fernandes, diretor executivo da Corporate Events, empresa organizadora do evento, foi dele a ideia de levar o festival para Teresópolis, após o grande sucesso das duas edições do Barra Blues Festival, que ocorreram este ano no Shopping Metropolitano e no Hotel Hilton Barra. “Desde a primeira edição do evento pensei em levá-lo à cidade. Teresópolis merece receber o festival”, conta.

A gastronomia do evento ficará a cargo de um festival de churrasco BBQ com carnes nobres de angus assadas na parrilla argentina, assinada pelo chef BBQ Eduardo Rodrigues, carioca estudioso da arte do fogo e da defumação. Além disso, farão parte do evento diversos trucks de cervejas artesanais, hambúrgueres, pizzas, crepes, tapiocas, sorvetes, doces e variados drinks.

O Teresópolis Blues Festival começa sexta (17), de 16h às 0h, às 17h show com Christiano Guerra Band, às 19h show da banda Modern Jazz & Blues, e Cris Crochemore às 21h. Sábado (18) e domingo (19) o festival acontece de 14h às 0h.

No sábado, a banda State of Blues se apresenta às 15h, a Oniblues Band às 17h, a cantora Claudia Sette às 19h e o encerramento fica por conta da banda Ramblim Brothers, às 21h, que fecha a noite interpretando clássicos dos norte-americanos da Allman Brothers.

Domingo (19), o line-up conta com as bandas Sabottage às 15h, Hometown Blues às 17h, Corcel Mágico às 19h e o mestre Victor Biglione às 21h, que convida a cantora Bárbara Mendes, participante da primeira edição do The Voice Brasil, para encerrar o festival com um tributo à Etta James e ao astro do blues BB King.

A programação terá ainda um grande espaço kids para as crianças se divertirem enquanto os pais aproveitam o festival. O evento é gratuito mediante a doação de 2kg de alimento não perecível. Na falta da doação, a opção é doar R$10 na entrada em forma de vale-alimento. O estacionamento do local custa R$10.

No site www.bluesrockfestival.com.br é possível imprimir um convite-cortesia, que será oferecido por tempo limitado.

Serviço I Teresópolis Blues Festival

DATAS: 17, 18, 19 de novembro

LOCAL: Teresópolis Golf Club – Av. Presidente Roosevelt, 2222, Barra do Imbuí, Teresópolis/RJ.

HORÁRIOS : Sexta de de 16h às 0h (shows às 17h, 19h e 21h), Sábado e Domingo de 14h às 0h (shows sempre às 15h, 19h e 21h).

Entrada: gratuita, mediante a doação de 2kg de alimento: arroz, feijão, fubá, macarrão, molho, óleo, leite em pó entre outros não-perecíveis. Na falta da doação, a opção é doar R$ 10 na entrada em forma de vale-alimento. Estacionamento no local R$10.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS:

Sexta – Início 16h

17h – Christiano Guerra Band

19h – Modern Jazz & Blues

21:30h – Cris Crochemore

Sábado – Início 14h

15h – State of Blues

17h – Oniblues Band

19h – Claudia Sette

21:30h – Ramblim Brothers

Domingo – Início 14h

15h – Banda Sabottage

17h – Hometown Blues

19h – Corcel Mágico

21:30h – Victor Biglione convida Bárbara Mendes (tributo a Etta James e BB King)