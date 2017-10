HSJ abre novo ponto de inscrições da 4ª Caminhada contra o Câncer de Mama

Na próximas quinta e sexta-feira (19 e 20 de outubro), das 13h às 18h, o Hospital São José estará no Clubinho do Teresópolis Shopping (2º andar) para realizar as inscrições da 4ª Caminhada contra o Câncer de Mama, a ser promovida dia 29/10, às 9h. O valor é de R$ 5,00.

O evento, que já é tradição na cidade, tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. A caminhada partirá do Ginásio Pedro Jahara (Pedrão), ponto de concentração, onde os participantes irão retirar a camisa do evento. O percurso seguirá até a Praça Olímpica Luis de Camões, na Várzea, e será acompanhado por Trio Elétrico e banda do cantor Wenderson Rosa e convidados.

Quem não tiver oportunidade de se inscrever nesses dias ainda tem tempo: as inscrições poderão ser feitas até o dia 25/10, das 10h às 16h, na Tesouraria do Hospital São José.

Serviço

Evento: 4ª Caminhada contra o Câncer de Mama

Dia: 29 de outubro (domingo)

Horário: 9h

Local de concentração e largada: Ginásio Pedro Jahara (Pedrão) – R. Ten. Luís Meireles, 211 – Bom Retiro, Teresópolis/RJ

Inscrições: Clubinho Teresópolis Shopping (Av. Delfim Moreira, 567/2º andar – Várzea, Teresópolis – RJ), dias 19 e 20 de outubro, das 13h às 18h.

Tesouraria do Hospital São José (Rua Judith Maurício de Paula, 40, Iúcas – Teresópolis/RJ), até 25/10 (apenas de segunda a sexta-feira), das 10h às 16h.

Valor: R$ 5,00