Hospital do Urso: estudantes de Medicina do UNIFESO trazem iniciativa a Teresópolis

Reduzir o medo das crianças de hospitais, consultas médicas e procedimentos realizados no ambiente hospitalar é o novo desafio incorporado por uma turma de estudantes do curso de Medicina do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) cheia de disposição e carinho. Após participar da International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil (IFMSA Brazil), os acadêmicos tomaram a iniciativa de trazer a Teresópolis o Hospital do Urso, um projeto que vem sendo desenvolvido em vários países.

“A nossa expectativa é ter crianças mais confiantes e cooperativas com o atendimento médico, pais conscientes da sua importância na formação de uma boa imagem do médico e alunos mais humanizados, atenciosos e envolvidos com o paciente infantil”, contou a estudante Gabriela Ferneda Maggioni, estudante de Medicina, que promoveu junto aos outros colegas uma campanha para arrecadar os bichinhos de pelúcia e materiais para criar o ‘hospital’ cenográfico.

Segundo ela, as ações serão realizadas principalmente em creches e escolas municipais “para atendermos a população mais carente, principalmente as crianças que mais necessitam de informações e atenção”.

“Estamos sempre envolvidos em campanhas como a de vacinação, por exemplo, e percebemos o quanto as crianças são resistentes aos cuidados com os profissionais de saúde”, observou a estudante Renata Ribeiro, “por isso fomos motivados a tentar mudar essa imagem que as crianças têm”.

“Pretendemos ainda conscientizar os pais quanto à maneira em que abordam as crianças em casa, não atribuindo nem associando punições à procedimentos como tomar injeção, ir ao médico, entre outros”, acrescentou a enfermeira Renata Mendes, supervisora e preceptora do Centro de Ciências da Saúde (CCS).

A primeira ação aconteceu no dia 24 de junho na Escola Municipal Lar de Isabel, em Pimenteiras, junto aos alunos da Evangelização do Grupo Espírita Isabel a Redentora, que funciona aos sábados no espaço da escola. A dirigente do Grupo, Selma Souza de Araújo, aprovou a iniciativa, pois tratam-se de crianças, em sua maioria, muito carentes e “tudo que contribua para o conhecimento e a alegria deles, como está sendo feito aqui com muito sorriso e simpatia, será muito bem-vindo. Além disso, conscientiza a todos da importância de cuidar bem não só da mente, mas do corpo também”.

Neste dia, os pequenos escolheram seu ‘paciente’ ursinho para ‘atendê-lo’ em simulações de situações que abrangem desde a anamnese, internação, medicação até a realização de exames, como Ressonância e Raio-X. Monaliza Cortazio, supervisora das creches municipais de Teresópolis, observou o ‘atendimento do urso’ do filho junto a um amiguinho. “Achei muito bacana, pois com este contato as crianças reduzem um pouco esta ansiedade e medo de ir ao médico”, ressaltou.