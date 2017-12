HCT pode suspender parte dos atendimentos pelo SUS

A direção do Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT), disse que pode suspender parte dos atendimentos realizados pelo SUS até o dia 21 deste mês. A maior unidade médica da cidade afirma que, desde 2015, não recebe repasses da Prefeitura. Sem esse dinheiro, a Justiça autorizou, no mês passado, a suspensão de procedimentos, como por exemplo, cirurgias eletivas, consultas e exames.

O HCT realiza todo mês 5,3 mil, 19 mil exames laboratoriais e 530 internações pelo SUS. No entanto, para manter todos esses procedimentos gratuitos são necessários R$ 4,2 milhões, sendo que R$ 2 milhões em recursos vêm do Governo Federal. A Feso, universidade que administra o hospital, entra com mais R$ 1 milhão e o restante viria da Prefeitura, que não tem feito o pagamento desde abril .

Ainda de acordo com a direção do hospital, a dívida, só este ano, chega a R$ 9,6 milhões. Somando desde 2015, são mais de R$ 25, 6 milhões que deveriam ter entrado no orçamento do hospital.