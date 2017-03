Hemorio orienta sobre doação após vacina da febre amarela

O Hemorio, unidade da Secretaria de Saúde, alerta que é preciso esperar quatro semanas para doar sangue após a aplicação da vacina contra a febre amarela. Diante desse prazo, o hemocentro convoca a população a doar sangue antes de se imunizar. A medida é necessária para que o abastecimento de sangue no Estado do Rio não seja prejudicado.

– Essas quatro semanas são necessárias para que o organismo crie anticorpos contra o vírus da febre amarela. Antes desse período, o sangue não é seguro para ser transfundido. Por isso, é de extrema importância que as pessoas doem sangue antes de serem vacinadas – explicou o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Informações

Quem tomou a vacina contra a febre amarela há mais de quatro semanas pode doar sangue normalmente. Quem teve a doença também, desde que esteja curado há mais de um ano.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos), pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. O modelo da autorização pode ser adquirido no site do Hemorio: www.hemorio.rj.gov.br. Não é necessário estar em jejum, apenas deve-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes.