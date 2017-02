Guarda parques recebem capacitação no Parque Três Picos

Mais de 30 bombeiros que atuam como guarda-parques nas unidades de conservação administradas pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente) participaram de um treinamento especial. O conteúdo do curso reuniu instruções de combate a incêndio, primeiros socorros, utilização de equipamento de moto serra e de GPS. A iniciativa tem como objetivo o aprimoramento profissional. Além da parte teórica, os servidores fizeram atividade prática com a simulação de resgate de vítima e a montagem de um posto de comando, que foi realizada no Parque Estadual dos Três Picos, situado na Região Serrana.

O Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a contar com guarda-parques. Eles são capacitados para o trabalho dentro das unidades, em ações de proteção da biodiversidade e do patrimônio histórico, e estimulam a educação ambiental. Também fazem o primeiro combate às ocorrências em casos de incêndios. Sobre as atribuições, os guarda-parques também devem fazer cumprir a legislação ambiental; fazer operações de busca e salvamento; dar suporte às atividades de pesquisa científica ou policiais; e orientar os visitantes sobre as normas de utilização e as características da unidade; entre outras funções.

Segundo informações, o estado tem mais de 200 guarda-parques, que são peças fundamentais para ampliar o número de visitantes dos arques estaduais já que reforçam a preservação dessas unidades de conservação e orientam os turistas.

Com uma área aproximada de 65.113 hectares, o Parque Três Picos é o maior parque estadual do Rio de Janeiro, abrangendo porções dos municípios de Cachoeiras de Macacu, Teresópolis, Nova Friburgo, Silva Jardim, e Guapimirim.