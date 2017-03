Gás sofre reajuste e Teresópolis tem o botijão mais caro na Serra do RJ

O preço do gás de cozinha aumentou nesta terça-feira (21) e Teresópolis, tem o botijão mais caro da Região Serrana do Rio. O reajuste, anunciado pela Petrobras é de 9,8%, em média. O último aumento aconteceu em setembro de 2015. Segundo a Petrobras, as revisões feitas nas refinarias podem, ou não, refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores.

No entanto, o gás já ficou mais caro no interior do Rio. Em Teresópolis, o preço médio do botijão é de R$ 60,83. Logo em seguida, Nova Friburgo tem o gás mais caro, por R$ 60. Petrópolis está vendendo o produto por R$ 53,90, em média.

Fonte: G1