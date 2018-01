Frente fria deve provocar temporal forte na Serra do Rio, alerta meteorologia

De acordo com o Clima Tempo, nesta quarta-feira (3) a máxima na capital e Região Metropolitana deve chegar a 35ºC – dois graus a menos que na véspera. Na quinta-feira, no entanto, a queda deve ser ainda mais brusca, com termômetros marcando, no máximo, 25ºC. O calor acima dos 30ºC só deve voltar a ser sentido no sábado, quando a máxima poderá ser de 33ºC.