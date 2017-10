Festival nacional de quadrinhos abre inscrições gratuitas em Teresópolis

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Festival Nacional de Quadrinhos e Cinema de Animação que acontece em Teresópolis nos dias 25 e 26 deste mês. Os participantes poderão participar de palestras, exposições e oficinas exclusivas sobre o mercado de quadrinhos e cinema de animação. As inscrições podem ser feitas no site do evento. O festival também será realizado em Nova Iguaçu no dia 24.

Também faz parte do evento uma mostra competitiva, onde serão exibidos trabalhos de todo o país. Os vencedores receberão a obra Pátria Armada: publicação em quadrinhos do Instituto HQ que propõe mostrar a história e cultura do país e a possibilidade da criação da figura de um herói brasileiro que mostre um modelo de comportamento positivo e otimista.

Na programação, palestra 3D em engenharia, com o engenheiro civil Ronaldo Amaral ecomemoração dos 80 anos dos sobrinhos do Pato Donald: Huguinho, Zezinho e Luizinho, com o desenhista Disney Fernando Ventura.