A Feirinha do Alto funcionará na semana do Carnaval, de 25 de fevereiro a 5 de março. A decisão foi tomada em reunião nesta quarta-feira (1º) com expositores de cada setor da feirinha. A programação do Carnaval na feirinha está sendo planejada, de acordo com a Prefeitura.

Desde 1983, a Feirinha de Teresópolis é realizada na Praça Higino da Silveira, no Alto, nos sábados, domingos e feriados. O evento reúne em torno de 1.200 expositores, entre titular e ajudante, distribuídos em 621 estandes. Artigos de moda e confecção, bijuterias, decoração e artesanato, entre outros, são comercializados no espaço, que também tem Praça de Alimentação com gastronomia variada.

Fonte: G1