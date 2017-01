FEIRA DAS NAÇÕES TERÁ 1º FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS DE TERESÓPOLIS

A 3ª Edição da Feira das Nações, que acontece nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, na Casa de Portugal, promete agitar Teresópolis neste início de ano. Além disso, nesta edição, o evento contará com o 1º Festival de Cervejas Artesanais.

A Feira das Nações oferece uma viagem gastronômica cultural ao redor do planeta sem sair do lugar; unindo Food Trucks, Food Bikes, cervejas artesanais, sustentabilidade, responsabilidade social, artistas e diversas atrações num único evento.

O beer festival será um evento realizado de modo colaborativo, diretamente com produtores, mestres cervejeiros, sommeliers e bebedores de cerveja, encurtando o caminho da pequena produção cervejeira ao consumidor final e estimulando a economia colaborativa e independente da produção artesanal de cervejas no Brasil.

Veja abaixo as informações da produtora do evento:

CARDÁPIO CULTURAL / PALCO ABERTO – Para compor a viagem cultural através do mundo, contaremos com apresentações e shows de artistas locais. Dj Leo Pudim e as bandas Wenderson Rosa e banda e Acusticos Anônimos.

ESPAÇO KIDS – parque de diversões com brinquedos variados para criançada/

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Pensando no desenvolvimento de nossa sociedade e da cidade de Teresópolis, realizaremos uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal a serem destinados à APAE Teresópolis e ao Asilo São Vicente;

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Sustentabilidade é a bandeira principal que levantamos nesta edição da Feira das Nações. Para isso, promovemos a não utilização de copos descartáveis, através da venda de copos ECO que possuem o Selo Verde. Assim evitamos a dispensa de mais 20 (vinte) mil copos de plástico descartáveis na natureza. Desta forma, incentivamos o consumo sustentável de cerveja, além de oferecer um belíssimo souvenir de nosso evento. E claro, o planeta agradece.