Feira da Agricultura Familiar funciona às quartas e sábados

A Feira da Agricultura Familiar “Vem para Roça” passará a funcionar definitivamente toda quarta-feira na Praça Governador Portella, ao lado da Prefeitura, na Várzea, e aos sábados, na Praça Nilo Peçanha, ao lado da escola Ginda Bloch, no Alto. A informação foi divulgada pela Prefeitura nesta quinta-feira (1º).

A feira começou em abril desde ano como um projeto experimental e reúne agricultores familiares e grupos organizados em associações e cooperativas. Criado por iniciativa da Emater-Rio e do Programa Rio Rural, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar através da realização das feiras livres em praças públicas, criando mais espaço de comercialização e divulgação dos produtos do campo.

A oferta de produtos frescos chama a atenção dos clientes, que podem comprar legumes, hortaliças e frutas da agricultura convencional e orgânica direto do produtor. O agricultor José Wanderson Pimentel relata que o movimento da feira tem ficado cada vez melhor. “Hoje vendo bem mais do que vendia no meu sítio, em Bonsucesso. O movimento da feira cresce a cada dia e as vendas só aumentam”, disse.

Segundo Wanderson, durante o mês de outubro haverá uma programação especial toda quarta-feira, com uma nutricionista palestrando sobre vários temas alimentares. Ele também informou que ainda existem vagas para outros produtores rurais e convida: “Venham porque vale a pena, a gente se enriquece muito com o contato direto com o cliente. Temos experiências que lá na roça a gente não tem. Enfim, temos outra visão de comércio”, revelou.

De acordo com a Emater, Teresópolis conta com cerca de 3.500 agricultores familiares atuando nas atividades de olericultura e fruticultura, produção de plantas medicinais, aromáticas e ornamentais, criação de animais e no artesanato.

Fonte: G1 Região Serrana