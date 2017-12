Farmácias de todo o País poderão oferecer vacinação

Farmácias, drogarias e qualquer estabelecimento de saúde vão, em breve, poder oferecer vacinação aos usuários. Uma resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última terça-feira (12) autoriza o serviço, que já era regulamentado em alguns estados e no Distrito Federal.

De acordo com informações da Anvisa, o texto determina requisitos mínimos de funcionamento para que um estabelecimento ofereça vacinação. Entre eles: a presença de um profissional habilitado para a aplicação das vacinas; uma rotina constante e permanente de capacitação dos profissionais que vão exercer a atividade; e equipamento de refrigeração e transporte adequado para armazenar e conservar as vacinas.

As demais exigências da agência para a oferta do serviço poderão ser conferidas nos próximos dias, quando o texto da resolução for publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Segurança e qualidade

De acordo com a Anvisa, a resolução “dá ao setor regulado mais clareza e segurança jurídica quanto aos requisitos que devem ser seguidos”. A fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária nos estados e municípios, segundo a agência, agora terá normas mais “objetivas e uniformes”.

Os benefícios da regulamentação do serviço em todo o País também se estendem aos usuários, que poderão identificar, de maneira clara, quais são os estabelecimentos que respondem às normas de qualidade e segurança. Com a resolução, o cidadão também vai contar com mais opções de locais onde obter as imunizações, o que vai facilitar o acesso ao serviço e otimizar o tempo do usuário.

Fonte: Governo do Brasil