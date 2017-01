Exposição fotográfica sobre esporte começa nesta quinta

A exposição “Olhares no Esporte – Os Deuses vêm ao Rio” será aberta às 10h desta quinta-feira (12) na Calçada da Fama. A mostra terá fotografias feitas por moradores da comunidade do Rosário, que participam de um projeto social. O objetivo da mostra, segundo a Prefeitura, é ampliar a reflexão sobre a importância dada ao esporte.

A montagem será apresentada em sete painéis, com mais de 40 fotografias, e ainda possibilitará a interação com a obra.

“Nós a criamos pensando no seu caráter interacional. A ideia é fazer com que todos os visitantes possam imaginar como é ser um atleta, qual sua relação com o esporte e ainda subir ao pódio. O público não será apenas receptor, mas parte viva da exposição”, explica a Coordenadora do Lar Tia Anastácia, Flávia Becker, que promove o Projeto Olhares.

Fonte: G1 Região Serrana