Exposição de pastor alemão é atração em Teresópolis neste sábado

Neste sábado (14) acontece a Expo-Terê Pastor Alemão, das 9h às 16h30, no hotel Le Canton, em Teresópolis. O evento contará com criadores da Região Serrana e de todo o estado, que participarão do evento com diversos animais, incluindo campeões brasileiros. A programação é gratuita e aberta ao público.

“O pastor é solícito e extremamente versátil. Excelente cão de companhia e guarda, é muito inteligente e pode ser utilizado em inúmeras funções. Tradicionalmente na polícia e no exército, auxiliam na proteção, detecção de armas, bombas, drogas e busca por suspeitos. Também são excelentes em funções sociais como cão-guia, resgate em áreas de mata e soterramentos e no auxilio a recuperação de pessoas hospitalizadas dentro do processo terapêutico-emocional”, destaca Oriel Fajardo de Campos Júnior, presidente da Associação de Criadores e Amigos do Cão Pastor Alemão do Estado do Rio de Janeiro.