Expedia Brasil elege Teresópolis como um dos destinos brasileiros mais bonitos

Teresópolis está entre as cidades mais bonitas do Brasil. É o que revela recente pesquisa realizada pela americana Expedia Brasil. Uma das maiores agências de viagens online do mundo, a empresa classificou o município da Região Serrana do Estado do Rio como um dos 23 destinos mais belos para se viajar pelos diversos estados brasileiros.

De acordo com a Expedia Brasil, o objetivo da pesquisa era encontrar as cidades mais bonitas de cada um dos estados do Brasil, mas que não costumam entrar nos roteiros dos viajantes tradicionais. Não por acaso, conforme o estudo, foram escolhidos destinos pouco usuais. É o caso de Barcelos, no Amazonas, Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Carolina, no Maranhão, por exemplo.

Ainda segundo o levantamento realizado pela Expedia Brasil, poucas capitais figuram na lista dos destinos mais bonitos do Brasil. Foram contempladas apenas Macapá, no Amapá; Porto Velho, em Rondônia; Fortaleza, no Ceará; Natal, no Rio Grande do Norte; e Aracaju, em Sergipe.

Para Elias Martins, secretário de Turismo de Teresópolis, a escolha serve para colocar a cidade na mídia, acrescentando muito ao turismo. “Além da beleza natural, com geografia fantástica e formações rochosas belíssimas, temos o ecoturismo em franco desenvolvimento e a gastronomia de qualidade já consolidada, o que atrai grande publico para a cidade. Só nos beneficiamos com escolha”, avalia ele.

AS ATRAÇÕES

Teresópolis, por sinal, tem diversos atrativos para os turistas. Ao visitar a cidade da Região Serrana, vale conhecer locais como a Granja Comary, onde a CBF mantém o centro de treinamentos da seleção brasileira de futebol. Outro atrativo é a Praça do Alto, com a tradicional feira de artesanato, objetos de decoração, roupas e doces típicos, entre outros. Também deve ser visitada a Vila St. Gallen, complexo que abriga restaurantes e a cervejaria Therezópolis.

Para quem tem espírito aventureiro, vale a visita ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que tem uma das sedes em Teresópolis – as outras são em Petrópolis e Guapimirim. Lá, trilhas, cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego. Há ainda o Parque Estadual dos Três Picos, que abrange Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim, e de onde é possível seguir rumo à Pedra do Elefante e o Bosque da Preguiça, entre outros. Já no bairro Fazendinha, a Colina dos Mirantes, local que tem uma vista panorâmica de parte da cidade.

Fonte: O Dia