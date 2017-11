Expectativa é que 436 mil veículos passem pelas rodovias RJ-116 e BR-040 durante feriadão

As rodovias RJ-116 e BR-040, que cortam cidades da Região Serrana do Rio, devem receber 436 mil veículos durante o feriado prolongado de Finados, segundo as concessionárias que administram os trechos. Uma operação especial foi montada e começa nesta quarta-feira (1º).

A BR-040, por exemplo, passa por Petrópolis e espera a passagem de 276 mil veículos até domingo (5). Nesse período, haverá reforço do atendimento prestado pelo socorro mecânico da Concer em trechos de maior movimento da rodovia.

De acordo com a empresa, o motorista deve evitar os horários de pico no período, que tendem a ocorrer nesta quarta, das 15h às 19h, quinta, entre 8h e 14h, e no domingo, a partir de 14h. A Concer lembra que a restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais na pista de subida da Serra de Petrópolis vai vigorar na quarta-feira e sexta (das 16h às 22h) e no sábado (das 8h às 14h).

O motorista também deve evitar o trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a Serra ao mesmo tempo, causando lentidão ao tráfego.

As três praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias (km 102), Areal (km 45) e Simão Pereira (km 816, em Minas Gerais). Em cada uma delas, o motorista conta com um posto do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), espaço climatizado que oferece água e banheiros. O serviço funciona 24 horas. Em Caxias, o SIU está presente no km 104, nos dois sentidos da rodovia.