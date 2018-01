Foi realizado no último domingo, dia 14 de janeiro de 2018, no ginásio do Pedrão a I copa Elias Martins de Jiu Jitsu.

Jessé Rodrigues “O Poder” garantiu sua medalha de ouro na categoria Master 6, pesadíssimo,faixa preta. Próxima luta do Poder será no dia 25 de fevereiro no Ginásio do Pedrão.

Jessé Rodrigues agradece a Deus e aos seus patrocinadores.