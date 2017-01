Flamengo anuncia Darío Conca como reforço para a temporada 2017

O Flamengo anunciou na noite da última segunda-feira (2) a contratação do meia argentino Darío Conca. O jogador estava no Shanghai SIPG, da China, e chega por empréstimo até o final de 2017.

Segundo o próprio clube, Conca será apresentado à imprensa e à torcida no próximo dia 11. O evento acontece no Centro de Treinamento George Helal, em Vargem Grande.

Revelado pelo River Plate (Argentina) em 2002, Conca passou por Universidad Católica (2004 a 2006) e Rosario Central (2006) antes de chegar ao futebol brasileiro em 2007, pelo Vasco. No ano seguinte, iria para o Fluminense, no qual atuou até 2011. Em 2014, passou novamente pelo clube das Laranjeiras.

O meia desembarcou no futebol chinês em 2011, assinando com o Guangzhou Evergrande. Foram dois anos na equipe, antes de seu primeiro retorno ao Rio. Em 2015, assinou com o Shanghai SIPG.

Fonte: UOL Esportes