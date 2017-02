Escola de Música em Teresópolis abre inscrições para cursos

As inscrições para os cursos das Escola de Música Villa-Lobos começam na segunda-feira (6). De acordo com a Prefeitura, os interessados maiores de 18 anos ou representantes legais devem comparecer à Secretaria do Núcleo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos até 17 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O núcleo fica no Centro Cultural Bernardo Monteverde, no Alto (Av. Oliveira Botelho, 210, sobreloja).

Segundo a Prefeitura, no ato da inscrição, deverão ser apresentados original e cópia dos seguintes documentos do candidato: certidão de nascimento ou carteira de identidade; duas fotos 3X4 atuais; declaração escolar atualizada; comprovante de residência (conta de luz, gás ou telefone no nome do representante legal); ficha de inscrição devidamente preenchida, sem rasuras. Para o candidato estrangeiro, também será exigido carteira de identidade modelo 19 e visto de permanência no Brasil.

A lista geral dos candidatos inscritos, com local e hora do sorteio, será publicada no dia 20 de fevereiro, nos murais do Centro Cultural Bernardo Monteverde e no site da Prefeitura. O sorteio público das vagas será feito no dia 22 de fevereiro, em local a ser divulgado após o término das inscrições, segundo a Prefeitura. A divulgação será feita no mural do Centro Cultural Bernardo Monteverde e nas redes sociais.

Os três módulos oferecidos são: iniciação em música, curso de formação em música, curso de capacitação em música e curso de musicalização infantil.

Avaliação dos candidatos

A avaliação será feita no dia 23 de fevereiro, na sede da Escola Municipal de Música, em turno escolhido pelo candidato (manhã ou tarde). A prova escrita será iniciada às 8h e às 14h, de acordo com o turno escolhido no ato da inscrição, e terá duração de uma hora e meia.

A matrícula dos candidatos sorteados e aprovados será feita nos dias 02 e 03 de março, na Secretaria do Núcleo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos, das 10h às 17h.

