ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DE TERESÓPOLIS

A Enel Distribuição Rio realizará, nesta quinta-feira (08), serviços de manutenção da rede elétrica de Teresópolis. A distribuidora substituirá parte dos equipamentos da rede elétrica que atende o bairro de Comary. Os serviços exigirão desligamentos programados de energia em trechos de algumas ruas e o detalhamento pode ser conferido pela população no endereço www.eneldistribuicao.com.br.

A Enel Distribuição Rio ressalta que os desligamentos programados de energia ocorrem com frequência em toda a área de concessão da companhia e seguem um cronograma previamente estabelecido. A distribuidora avisa aos clientes com antecedência, com publicações em veículos locais, conforme determina resolução da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A companhia também informa sobre os desligamentos no site e nas redes sociais da empresa.

TERESÓPOLIS

08/06 – quinta-feira, das 12:00 às 16h50 / Local: Rua Yara – Comary

08/06 – quinta-feira, das 12:00 às 16h50 / Local: Rua Comary – Comary

08/06 – quinta-feira, das 12:00 às 16h50 / Local: Rua Euclides da Cunha – Comary

