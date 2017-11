ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO INAUGURA ECOPONTO EM PETRÓPOLIS

A Enel Distribuição Rio, em parceria com a Prefeitura Municipal de Petrópolis, inaugura nesta sexta-feira (17), um novo posto do Ecoenel, no Parque Municipal de Itaipava. O ecoponto, que recebe materiais que podem ser reciclados e transformados em bônus na conta de luz, será o segundo ecoponto do Ecoenel em Petrópolis, onde já funciona o posto da Mosela.

Apenas em 2017, o Ecoenel recolheu cerca de 56 toneladas de resíduos recicláveis em Petrópolis, que se transformaram em bônus na conta de luz para clientes da cidade. No total, o projeto conta com 347 participantes em Petrópolis.

“Queremos aumentar cada vez mais o engajamento dos nossos clientes em relação à reciclagem. Com mais um posto em Petrópolis, tornamos a cidade ainda mais sustentável e ajudamos o cliente a adequar o valor da conta de luz ao seu orçamento mensal, por meio de bônus oferecidos a partir da entrega dos materiais recicláveis“, explica Odailton Arruda, responsável de Eficiência Energética da Enel Distribuição Rio.

Qualquer cliente, pessoa física ou jurídica, pode se cadastrar no programa. Para isso, basta apresentar a conta de energia em qualquer ponto de coleta e receber o cartão do Ecoenel. Após o cadastro, o cliente poderá levar todos os resíduos pré-separados por tipo até o ponto de coleta de sua preferência. Os resíduos são pesados e o valor em bônus é creditado automaticamente na conta de energia. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro. Caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte.

Sobre o Ecoenel

Criado em 2007, o programa social e ambiental da Enel estimula a troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia nos estados do Rio e do Ceará, onde a companhia atua por meio das distribuidoras Enel Distribuição Rio e Enel Distribuição Ceará. Apenas no Rio, o Ecoenel arrecadou mais de seis mil toneladas de resíduos recicláveis nos últimos oito anos, em dez cidades atendidas pela companhia no Rio, gerando mais de 1 milhão e cem mil reais em bônus e beneficiando mais de 40 mil consumidores da Enel Distribuição Rio. Atualmente, o projeto conta com 60 pontos de coleta, entre fixos e móveis, em oito municípios da área de concessão da companhia.

Resíduos que podem ser reciclados com o projeto:

Papel e papelão; Garrafas de plástico de refrigerante (garrafas PET); Latas de cerveja e refrigerante.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, uma empresa da multinacional de energia Enel, distribui energia elétrica para 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com a cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé somam a maior concentração do universo de 3,01 milhões de clientes atendidos pela companhia. A distribuidora também desenvolve um programa de Responsabilidade Social que é baseado no tripé da sustentabilidade, que abrange os aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Serviço:

Local: Parque Municipal de Itaipava – Estrada União e Indústria, 10000 – Itaipava, Petrópolis – RJ

Data: 17/11

Horário: 9h