EMPREENDEDORES DE TERESÓPOLIS TERÃO PALESTRA GRATUITA SOBRE ENCANTAMENTO CORPORATIVO

Evento acontece no próximo dia 19, no auditório da CDL às 18h30min.

Palestrante vai abordar questões de entusiasmo do cliente e excelência no atendimento.

Empresários, empreendedores, gestores e pessoas com boas ideias de Teresópolis, receberão, gratuitamente, informações sobre Encantamento Corporativo, através de palestra sobre o tema, no próximo dia 19 de outubro a partir das 18h30min, no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas. O palestrante dará dicas essenciais para entusiasmar o cliente e ter excelência no atendimento.

Os temas são complementares e ajudarão na construção e no entendimento de cenários, negócios, clientes e concorrentes, que segundo os organizadores ajudam a gerar diferencial, principalmente para ter uma visão apurada sobre os rumos do mercado. “Trata-se de um ciclo de palestras sobre Empreendedorismo, uma iniciativa das empresas DataQuanti, Plus e Messina Produções, que com o apoio da CDL, está promovendo a capacitação aos pequenos empresários e empreendedores da cidade”, afirma o palestrante Fábio Potier.

A palestra é gratuita e em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Teresópolis, localizada na Travessa Ranulfo Feo, 36 – cobertura 1 e 2 – Centro – Teresópolis, RJ – (Edifício Tulio Spector). Informações e inscrições pelo site www.fabiopotier.com ou (21) 4148-5180 ramal 102. As vagas são limitadas.