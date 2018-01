Em dois dias, Teresópolis vacinou cerca de 13 mil pessoas contra a febre amarela

Desde que a vacinação contra a febre amarela foi reforçada no sábado (13) em Teresópolis, 13.100 pessoas já receberam a dose. O balanço foi divulgado pela prefeitura na noite desta segunda-feira (15). Até sexta-feira (19), a vacinação continua nos postos de saúde.

A imunização foi intensificada após o primeiro caso de morte pela doença no estado ser registrado na cidade. A meta do município é vacinar 100% do público-alvo.

Segundo a prefeitura, a ação de reforço da cobertura vacinal acontece das 8h às 17h, nas seguintes unidades: PSFs de Araras, Barra do Imbuí, Beira Linha, Fonte Santa, Granja Florestal, Granja Guarani, Meudon, Pimenteiras, Perpétuo, Quinta Lebrão, Rosário, Vargem Grande e Venda Nova; Unidades Básicas de Saúde de Albuquerque, Bonsucesso, Pessegueiros, Vieira e Água Quente; Centro de Saúde da Várzea.

O município também informou que unidades volantes percorrem as localidades do interior onde não há postos de saúde.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a vacinação contra a febre amarela sempre esteve disponível no município e, em 2017, mais de 120 mil receberam a dose, uma cobertura superior a 80% do público-alvo.