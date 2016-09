ELEIÇÕES: Dos oito, apenas dois candidatos a prefeito, na cidade, tem candidatura deferida

O portal do tribunal superior eleitoral, na internet disponibiliza o link de estatísticas de candidaturas, em que os partidos políticos, coligações, candidatos e a sociedade em geral, podem se informar sobre a quantidade e os dados dos candidatos que vão concorrer a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições deste ano. Milhares de pedidos de candidatura foram feitos. Alguns aguardam liberação, outros já estão aptos.

Este ano, Teresópolis conta com um número recorde de candidatos a prefeito. Ao todo, são oito. Segundo a última atualização do sistema do tribunal superior eleitoral, realizada na última quinta-feira, dia 1 de setembro, apenas dois candidatos ao cargo, no município, tiveram suas candidatura deferidas, ou seja, aprovadas e liberadas para as próximas eleições. São eles: André Couto, do PT do B e Roberto Petto, do partido Solidariedade.

Até o fechamento desta reportagem, os demais, Cláudio Melo, do PT; Dr Luiz Ribeiro, do PMDB; Claudinho do Posto, do PSBD; Tricano, do PP; Salomão, do Rede Sustentabilidade e Paulo Ramos, do PSOL estão cadastrados, mas as candidaturas ainda não foram deferidas.

Já vereadores, este ano, são 230 candidatos que vão disputar as doze vagas na câmara municipal. Destes, até o momento, apenas quarenta e dois tiveram seu registro de candidatura liberado para voto. É possível acompanhar tudo o que acontece no site http://www.tse.jus.br em estatísticas eleitorais ou, ainda, colocar no site de busca ‘candidaturas deferidas’. O internauta é direcionado à página de pesquisa.