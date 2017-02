Duas sirenes são acionadas e muro cai em forte chuva na cidade

Duas sirenes de alerta foram acionadas durante o temporal da tarde desta terça-feira (7) em Teresópolis. Os acionamentos foram em Quinta Lebrão e Caleme, onde choveu, em 24 horas, 59,8 e 29,6 milímetros, respectivamente. Um muro caiu na Rua José Gomes da Costa Júnior, no bairro Posse, mas ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil. O órgão segue em estágio de atenção.

Equipes da Defesa Civil percorram na manhã desta quarta-feira (8), os pontos da cidade onde a chuva foi mais intensa para realizar vistorias técnicas nos locais com registro de ocorrência, como Parque do Imbuí, Panorama, Três Corregos e Fonte Santa, onde foram registrados 35, 26, 15 e 12 milímetros de chuva respectivamente, de acordo com a Defesa Civil.

Fonte: G1