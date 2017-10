Diretora de Ensino e Chefe do Pronto-Socorro tomam posse no HCTCO

Tomaram posse nesta quinta, dia 5 de outubro, no Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), a professora Simone Rodrigues, na Direção de Ensino; e a doutora Cláudia Fortes de Mello, na Chefia do Pronto-Socorro.

À mesa solene, o professor Luis Eduardo Possidente Tostes, Diretor Geral da Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO), destacou a necessidade do HCTCO contar com profissionais atentos aos acontecimentos do cenário educacional. “Na última formatura do curso de Medicina pude perceber que os estudantes se manifestaram de maneira especial em relação à professora Simone. Precisamos da atuação de professores como ela, que estejam sensíveis às questões dos alunos e do hospital como um todo”, observou.

A professora Mariana Beatriz Arcuri, Diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS) do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) explicou que a relevância da Direção de Ensino no hospital vem ao encontro da estratégia de melhorias da integração ensino-assistência na Instituição. “Vem trazer à tona a importância que a inserção do estudante no cenário de prática tem para os projetos pedagógicos dos cursos da área de Saúde”, completou.

Entre as atribuições do novo cargo da professora Simone, a professora Rosane Rodrigues Costa, Diretora Geral do HCTCO, destacou o foco no ensino. “Que ela possa dedicar seu tempo às questões que são regidas pela legislação, tanto do Ministério da Educação (MEC) quanto do Ministério da Saúde, que possa promover um ambiente integrado e colaborativo entre o ensino e a atenção à saúde e à pesquisa, que possa apoiar e supervisionar atividades docentes do preceptores que atuam no hospital, que possa identificar o potencial das unidades para inserção das atividades de ensino-aprendizagem e participar do planejamento, ações e da gestão acadêmica”. A Diretora Geral ressaltou ainda que o hospital é um cenário rico para potencializar o conhecimento e a atividades em diversas áreas além da Saúde, lembrando que também recebe projetos acadêmicos de estudantes das áreas de Tecnologia, como a Engenharia, e de Humanas e Sociais, como o Direito.

Também compuseram a mesa solene o professor Manoel Pombo, coordenador do curso de Medicina; a Dra. Júlia Mendes, Diretora Assistencial do HCTCO, a enfermeira Adriana Coutinho, Diretora de Enfermagem e o Sr. Ricardo Cordeiro, Diretor Administrativo.

Empossadas

A Diretora Simone Rodrigues, docente do curso de Medicina, se graduou em Medicina pelo UNIFESO e fez Residência Médica em Pediatria em São Paulo. Em seu discurso, ela frisou que tem como objetivo fortalecer cada vez mais o HCTCO como um hospital e ensino e pesquisa. “Pretendo mapear os espaços e acolher as demandas”, ressaltou.

A doutora Cláudia Fortes, também formada em Medicina pelo UNIFESO e Pós-Graduada em Nefrologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), garantiu que está disposta a enfrentar todas as situações que surgirem. “Estarei aqui para contribuir com o trabalho no Pronto-Socorro da melhor maneira possível”, declarou.