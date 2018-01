Devo me vacinar agora contra a febre amarela? Veja o que recomendam as autoridades

Se NÃO, vale ainda consultar a autoridade de saúde do local onde reside, pois a lista acima ainda não foi atualizada em 2018 e há regiões que estão vacinando sua população mesmo sem ser área de recomendação, como o Espírito Santo.

É a vacina com um quinto de uma dose padrão (0,5 ml) para febre amarela, ou seja, 0,1ml. Ela será aplicada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia para que seja possível ampliar a cobertura com as vacinas disponíveis.

Tira-se do frasco da vacina uma dosagem menor do que a habitualmente aplicada. Como informa o ministério, a diferença está no no tempo de proteção: a dose padrão é para toda a vida, já com a dose fracionada, a duração é de pelo menos 8 anos.