A Defesa Civil entrou em estágio de atenção às 11h05 desta sexta-feira (13) por causa da chuva que atinge a região. Segundo o órgão, choveu 64,4mm no Vale da Revolta. Não há ocorrências na cidade, de acordo com a Defesa Civil.

O órgão segue monitorando as condições do tempo e emitindo avisos meteorológicos para a população pelas redes sociais e mensagens de telefone celular. Os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Fonte: G1 Região Serrana