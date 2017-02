A Defesa Civil de Teresópolis entrou em estágio de atenção nesta sexta-feira (3), em função da previsão das chuvas no município. Em 24 horas, o órgão registrou 97,4 mm de chuva no bairro Quinta Lebrão e 52,2 mm no bairro Granja Floresta.

Técnicos da Defesa Civil realizaram uma vistoria técnica no bairro Ermitage após uma movimentação do solo. Ninguém se feriu ou precisou sair de casa por causa da chuva no município.

Fonte: G1