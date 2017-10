Defesa Civil de Teresópolis abre inscrições para voluntários

A Prefeitura de Teresópolis está cadastrando e treinando voluntários para atuarem da Defesa Civil da cidade durante o verão, período com possibilidade de chuvas fortes na Serra. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (21) 2742-7025, pela internet ou na sede do órgão na Avenida Rotariana, bairro Soberbo, de segunda a sexta, das 9h as 18h.