Crime ambiental na Granja Comary

Após receberem uma denúncia de possível crime ambiental, a Polícia Militar foi até o Condomínio Granja Comary, na Gleba VI, onde foi constatado desmatamento em uma área de aproximadamente 500m² com corte de dez árvores, entre elas, eucaliptos e árvores com características nativas.

A área onde ocorreu os cortes encontra-se a menos de 30m de um corpo hídrico (grandes acumulações de água) . A área é considerada área de amortecimento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e Parque Estadual dos Três Picos, conforme informação técnica do PARNASO.

A proprietária do local não encontrava-se no momento, porém, uma senhora entrou em contato com a guarnição e forneceu cópia da licença ambiental da Prefeitura de Teresópolis e a cópia de um laudo técnico do PARNASO.

Os dois documentos foram considerados incoerentes entre si e foram apresentados na 110ª DP onde o caso foi registrado.