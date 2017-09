Conta de luz terá bandeira amarela em setembro

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, a bandeira tarifária para o mês de setembro vai ser amarela. Este sistema de bandeiras foi criado para recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara do que a de hidrelétricas. Funciona da seguinte forma: Quando chove menos os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Porém, segundo o especialista em energia, Renato Queiroz, os consumidores são penalizados com este sistema.

“Estas bandeiras não dependem apenas de São Pedro. O sistema lida com estoque de água nestes reservatórios, um tanque com água que vai fazer gerar energia hidrelétrica. Precisar das bandeiras é porque eu estou fazendo uma gestão errada. Se eu souber guardar direitinho a água durante o tempo que chove… posso administrar melhor isto. É um erro da gestão destes reservatórios que faz com que nós consumidores tenhamos uma penalização de pagar um custo a mais por esta gestão errada e pelo modelo errado do setor elétrico.”

Renato Queiroz, que também é pesquisador do Grupo de Economia da Energia, dá dicas de como economizar energia e gastar menos.

“Tem que fazer um banho eficiente, me molho, depois eu fecho, vou me ensaboar, depois eu ligo novamente, economizar o uso daqui ali, não vamos cantar no banheiro que vai gastar muita eletricidade. Quem é o outro vilão também é a geladeira. Nunca botar roupa para secar atrás da geladeira. Não, não, não, isto faz gastar mais. Se a geladeira puder ficar longe do fogão, que esquenta, também é bom fazer isto. Não colocar alimentos quentes na geladeira, porque vai gastar mais energia. Ferro elétrico também. Cuidado para você não ficar toda hora usando aquele ferro elétrico de passar roupa.”

Além disso, é preciso ficar atento com a iluminação interna. Existem lâmpadas de led que são mais eficientes, porém são mais caras. Então se você não puder trocá-las, economize apagando as luzes quando não precisar delas.

Fonte: Agência do Rádio