Confira os filmes em cartaz neste final de semana e as principais estreias da Netflix

Feriado chegando e para quem gosta de cinema, opção é o que não falta. Mulher Maravilha segue em cartaz por todo o país e o filme que já pode ser considerado um sucesso, conta a história de Diana Prince, interpretada pela atriz israelense Gal Gadot. No filme, a Mulher Maravilha descobre que uma terrível Guerra está se espalhando pelo mundo. Vale a pena conferir!!

Mas, a principal estréia das semana é A Múmia. O filme traz a história da princesa Ahmanet que foi morta injustamente e depois enterrada nas profundezas do deserto do Oriente Médio. Milênios depois, seu corpo é retirado por uma equipe liderada por Nick Morton (Tom Cruise), mas ela acaba despertando e trazendo deuses e monstros destinados a não deixar ninguém vivo.

Para o Dia dos Namorados (12), a dica é um filme nacional, Amor.com. O filme conta a história de Katrina (Isis Valverde), uma famosa blogueira de modas que dita tendências no mercado brasileiro através de seus populares vídeos na internet. Fernando (Gil Coelho), por sua vez, é um vlogueiro de um canal de videogames que ainda não é muito famoso, mas que já está fazendo certo sucesso. Quando os dois se conhecem, em uma situação complicada, acabam se apaixonando e o romance dos dois vira “febre” na internet, uma febre que eles vão precisar controlar, equilibrando o mundo real e o virtual. Uma comédia romântica fofa pra você e seu amor darem boas risadas juntos!

Agora, se você é daqueles que não troca o sofá de casa por nada nesse mundo, a dica é as ótimas estreias na Netflix. Se você tem tempo para uma maratona, o principal destaque é a quinta temporada de “Orange is the New Black”. A série sobre as presidiárias de Lichfield mostraas dinâmicas de poder dentro de uma prisão feminina. Nela, toda a estrutura da cadeia muda drasticamente após a reação das presidiárias diante de uma tragédia.

A Netflix também traz a adaptação cinematográfica da obra de Philip Roth, Pastoral Americana. O filme conta a história de uma família conservadora estadunidense que vive na época do pós-guerra e vê suas relações seriamente abaladas pela filiação política de sua filha.

Viu só?!? O final de semana está cheio de opções para todos os gostos!