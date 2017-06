Confira o que abre e fecha nos feriados desta semana

Devido aos feriados de Santo Antônio, padroeiro de Teresópolis, nesta terça, 13, e de Corpus Christi, na quinta 15, a Prefeitura funciona segunda, 12, quarta, 14, e sexta, 16.

Porém, durante toda a semana a população terá atendimento garantido em todos os serviços considerados essenciais, como coleta de lixo, emergência médica e informações ao turista. O expediente de todas as Secretarias Municipais e Procuradoria-Geral obedecerá ao horário definido pelos secretários, de acordo com necessidades específicas, para melhor atendimento à comunidade.

SERVIÇOS ESSENCIAIS – A coleta de lixo domiciliar nos bairros será normal. A Defesa Civil também trabalha sem interrupção, com equipes de plantão e atendimento pelo 199. O efetivo da Guarda Municipal estará nas ruas orientando o trânsito. A administração do Cemitério Municipal funciona com plantão 24 horas.

SAÚDE – Para atendimento médico de urgência, a Unidade de Saúde Dr. Eitel Haje, no bairro de São Pedro, e o Serviço de Pronto Atendimento, em Bonsucesso, funcionam em regime de plantão 24h.

Instalada na Rua Tenente Luiz Meirelles, no Bom Retiro, a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento 24 Horas) funciona dia e noite, inclusive sábado, domingo e feriados, para atender os casos de urgência e de emergência de baixa e média complexidade. Os postos de saúde e unidades ficam abertos segunda, quarta e sexta.

ESCOLAS E CRECHES – As escolas, creches e centros municipais de educação infantil ficam de recesso esta semana. As aulas serão retomadas na segunda-feira, dia 19.

ATENDIMENTO AO TURISTA – O Centro de Informações ao Turista do Soberbo funciona diariamente, das 8h às 18h. Os quiosques funcionam, durante a semana, em forma de rodízio, e sábados e domingos estão todos abertos, das 8h às 20h.

FEIRINHA DE TERESÓPOLIS – Os cerca de 600 estandes e a Praça de Alimentação e Eventos da Feirinha de Teresópolis, no Alto, funcionam de quinta, 15, até domingo, 18, das 10h às 18h, com opções variadas de moda, artesanato e de gastronomia para os seus visitantes.

O ponto turístico e de lazer conta com ‘Faça a Feira na Feirinha do Alto’. Realizada em parceria pelas secretarias municipais de Agricultura e de Trabalho, junto com a Emater, a iniciativa cumpre a proposta de oferecer produtos frescos e de qualidade da agricultura familiar direto ao consumidor.

ESPAÇO MULHER – Com estandes padronizados e venda de artigos variados nas áreas de alimentação, de confecção e de artesanato, o Espaço Mulher vai funcionar nesta sexta e sábado, na Praça Baltasar da Silveira, a da Matriz de Santa Teresa, das 9h às 18h.

COMÉRCIO – De acordo com o Sincomércio Teresópolis, as lojas que estarão fechadas na terça e na quinta. Os shoppings terão funcionamento específico.