Concessionária de energia promove encontro com a população para dúvidas e reclamações em Teresópolis

A população de Teresópolis poderá fazer reclamações e tirar dúvidas diretamente com representantes da concessionária de energia elétrica, a Enel, no encontro que será promovido pela empresa nesta quarta-feira (9), a partir das 18h.

Segundo a concessionária, o Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio pretende ouvir também consumidores de outras cidades da Serra do Rio, como São José do Vale do Rio Preto, Areal, Nova Friburgo e Sumidouro.