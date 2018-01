Teresópolis terá ação especial de vacinação contra febre amarela, neste sábado

Com o objetivo de alcançar 100% de cobertura vacinal do público-alvo, a Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 13, uma ação especial para intensificar a campanha de vacinação contra febre amarela.

O atendimento acontece das 8h às 17h nos postos de saúde do interior e nos PSFs da cidade. Já na segunda-feira, 15, a vacinação acontecerá em Canoas e Prata dos Aredes, no 3º Distrito. Cerca de 250 profissionais da Saúde estarão envolvidos na ação.

De acordo com a Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, em 2017 o município vacinou mais de 120 mil pessoas contra febre amarela, uma cobertura superior a 80% do público-alvo, na cidade e no interior.

O subsecretário de Saúde, Antonio Henrique Vasconcellos, informa que para as gestantes, que não têm indicação da vacina, a Secretaria oferece repelentes contra o mosquito transmissor da doença. O produto pode ser retirado nos postos ou na sede da Secretaria de Saúde, na Tijuca.

Quem deve vacinar

Todas as pessoas entre nove meses e 60 anos. A vacina contra febre amarela é contraindicada para gestantes, mulheres que estão amamentando, crianças até seis meses e pessoas com mais de 60 anos. Idosos, porém devem apresentar autorização médica.

Locais e horário de vacinação