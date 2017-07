Comissão de Gerenciamento de Resíduos do HCTCO visita Museu do Amanhã

A Comissão de Gerenciamento de Resíduos do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), junto aos estagiários de Gerenciamento de Resíduos do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) e convidados sorteados durante a II Semana da Atitude Verde do HCTCO, realizaram no dia 5 de julho uma visita guiada ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A atividade teve como objetivo sensibilizar e formar multiplicadores em relação à importância da segregação adequada dos resíduos do hospital e da preocupação com o meio ambiente.

“A experiência de poder ver, na forma de arte e com muita tecnologia, o quanto impactamos no planeta foi sensacional. É um museu que foca muito além da beleza ou da arte, ele as usa como instrumento de reflexão e ao fim da visita o sentimento foi um misto de incerteza e esperança em relação ao nosso amanhã. Sem dúvidas foi um passeio muito válido”, relatou Fernanda Pinheiro, farmacêutica e membro da comissão.

“A visita foi um momento de grande aprendizado e descobertas em relação ao meio ambiente. Coisas simples podem fazer uma grande diferença se cada um fizer um pouquinho”, avaliou Érika Sales Rodrigues, do setor de Pessoal do HCTCO.

Luciana Oliveira Freitas, presidente da Comissão de Gerenciamento de Resíduos do HCTCO, contou que “o Museu do Amanhã possui programas em relação à inclusão social e um dos nossos guias, o Bruno, que é deficiente auditivo, nos deu uma aula de perseverança e determinação ao nos mostrar a importância de aprendermos a nos comunicar. Sua apresentação, oratória e reflexão ao final da visita nos provou que quem faz nossos limites somos nós”, concluiu.