Cidades da Região Serrana recebem verba para manter UPAs

Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo receberão R$ 1,6 milhões para manter as Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs) em funcionamento. Este dinheiro faz parte de um montante de R$ 194 milhões destinados para os custeios das unidades de saúde, como hospitais e UPAs do Estado do RJ.

Para o deputado federal Hugo Leal (PSB/RJ), coordenador da bancada na Câmara dos Deputados, a notícia é positiva.

“A decisão do Estado de aplicar grande parte dos recursos da emenda nas Unidades de Pronto Atendimento nos animou bastante”, disse.

De acordo com o planejamento apresentado pelo secretário de Saúde, 21 UPAs foram contempladas com parte da verba destinada pela bancada e cada uma delas receberá R$ 400.000,00 para custeio.

Benefícios por UPA:

UPA Municipal Petrópolis I (Centro) – R$ 400 mil

UPA Municipal Petrópolis II (Cascatinha) – R$ 400 mil

UPA Municipal de Teresópolis – R$ 400 mil

UPA Municipal de Nova Friburgo – R$ 400 mil

