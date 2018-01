Cesta básica fica mais barata em 21 capitais em 2017, diz Dieese

O preço médio da cesta básica caiu em 2017 em todas as 21 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) ao longo do ano. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira (5). A maior redução ocorreu em Belém (-13,70%) e a menor, em Aracaju (-2,70%).

Já em dezembro de 2017, o valor da cesta aumentou em 14 cidades na comparação com novembro. As altas mais expressivas foram vistas em Recife (1,31%), João Pessoa (1,42%) e no Rio de Janeiro (2,78%). As quedas ocorreram em sete capitas, com destaque para Porto Alegre (-3,92%), Curitiba (-1,66%) e Vitória (-0,71%).