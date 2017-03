Centro Social, da Igreja de Santo Antônio, traz benefícios à sociedade

Depois de alguns anos de investimento, a Igreja Católica da Santo Antônio inaugura o tão esperando Centro Social. O empreendimento traz grandes benefícios para a cidade, já que oferece uma gama de serviços, que são abertos à todos. O espaço vai ser oficialmente aberto ao público no próximo dia 12, embora alguns serviços já estivessem sendo prestados. “Essa obra começou quando nós, vislumbrando a necessidade do povo de Teresópolis, iniciamos esse lindo projeto que vai trazer amparo tanto na parte humana/social, quanta na parte espiritual. Então começamos a erguer esse grande obelisco da fé em junho de 2012 e vamos inaugurar agora no dia 12 de março. Desde já, estão todos convidados. Don Gregório Paixão virá celebrar a Santa Missa, às 11 horas, e depois vem abençoar essa obra”, contou o Padre Jorge, responsável pela igreja.

O espaço onde foi erguido o prédio, que está dividido por andares, foi doado por uma família. A igreja e demais fieis ajudaram na construção. “Tivemos muita dificuldade durante o processo de construção, mas nunca nos faltou a graça de Deus. Tivemos a colaboração das pessoas. Nove médicos aqui da cidade atendem nesse espaço. Dentre eles, psicólogos e fisioterapeutas. A partir do dia 12 teremos também dentistas e muitos outros serviços, além dos cursos e de espaço para as reuniões. O nosso objetivo é dar dignidade para as pessoas e mostrar que elas são amadas por Deus”, ressaltou ele.

Mas esse não é o único projeto da igreja, como conta o Padre Jorge. “Pedimos que as pessoas continuem nos ajudando. Como diz o Apóstolo Paulo, “Não importa em que grau chegamos, o que importa é prosseguir decididamente”. Temos ainda algumas conta pra pagar, a obra da capela de Nossa Senhora Aparecida, que está sendo concluída, e a creche em construção em Santa Cecília”, lembrou.

A inauguração no Centro Social acontece a partir das 11 horas da manhã. A igreja fica na Av. Oliveira Botelho, no Alto e o espaço social fica ao lado.