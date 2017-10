Censo Agropecuário 2017 em outubro: 21,43% dos estabelecimentos agropecuários do estado do RJ estão em Teresópolis

O prefeito em exercício, Sandro Dias, participou do lançamento do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017, que será realizado em todo o país a partir de outubro. Até 2018, recenseadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) percorrerão as propriedades rurais para traçar um retrato do campo no Brasil.

Organizada pelo IBGE, em parceria com o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, a solenidade foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.Acompanhado pelo engenheiro agrônomo Kleber Cozzolino, representando a Secretaria Municipal de Agricultura, Sandro Dias pontuou a posição de destaque de Teresópolis neste segmento.

“De acordo com o IBGE, 21,43% dos estabelecimentos agropecuários do estado do Rio estão em Teresópolis. São unidades de produção dedicada total ou parcialmente a atividades agropecuárias, florestais e/ou aquícolas. Maior produtor de olerícolas folhosas do estado (alface, agrião, salsa, cebolinha etc), o município detém o maior PIB agropecuário entre os municípios fluminenses. Devemos ter um olhar especial para este setor”, assinalou.

O último censo foi realizado em 2007, quando Sandro Dias era secretário municipal de Agricultura. “Às vezes o campo é deixado de lado e as políticas públicas são fracas para a área. A expectativa com esse Censo Agro é que, utilizando as tecnologias disponíveis e criando comissões municipais, o levantamento tenha muito mais elementos para que se possa gerir melhor políticas públicas para o desenvolvimento do setor agropecuário e do homem do campo”, concluiu o prefeito em exercício.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Teresópolis

Foto – Divulgação