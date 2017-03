Cedae vai plantar 15 mil mudas de ipês nas escolas estaduais

As escolas da rede estadual de ensino receberão 15 mil mudas de ipês, nas cores amarelo, branco, rosa, roxo e verde, que serão plantadas ainda este ano. O termo de cooperação para o trabalho conjunto entre a Secretaria de Educação e a Cedae foi assinado na última terça-feira (21), na sede da companhia. A parceria marca as comemorações pelo Dia Mundial da Água, que foi celebrado no dia 22 de março.

“A iniciativa reforça a preocupação de todos com o meio ambiente e com a importância da água. Os estudantes são o melhor caminho para a conscientização dos adultos para o uso racional desse bem, que é finito.” Afirmou o presidente da Cedae, Jorge Briard.

O secretário de Educação, Wagner Victer, destaca que esta é uma ação de caráter pedagógico em atenção ao Dia Mundial da Água, criado para ampliar a conscientização da população em relação a este tema tão importante.

“Esse trabalho em conjunto tornará as escolas muito bonitas no futuro, contribuindo para criar a consciência ambiental. O plantio funcionará como uma atividade pedagógica, além de tornar o clima das escolas mais agradável com uma árvore que floresce e, sobretudo, sendo original da Mata Atlântica.” Disse o secretário de Educação, Wagner Victer.

Os ipês que serão plantados pelos alunos com o apoio da Cedae nas cerca de 1.250 escolas de todo o Estado do Rio de Janeiro foram produzidos nos viveiros de espécies da Mata Atlântica, mantidos nas estações de tratamento e unidades da Cedae (Magé, Campo Grande, Guandu, Alegria, Alemão e São Gonçalo), com capacidade para produzir 1,8 milhão de mudas por ano.

O cultivo das plantas é realizado por presos do sistema semiaberto, que integram o programa de ressocialização da companhia, pelo qual já passaram, desde 2007, mais de 3 mil egressos do sistema prisional.