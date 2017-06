Cancelado processo seletivo para oficiais do Corpo de Bombeiros no Rio

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) informou que o processo seletivo para o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros não será realizado neste ano.

O concurso é organizado pela Uerj e faz parte do vestibular estadual.

O motivo alegado pelos Bombeiros para a não realização do exame foi a falta de autorização por parte do governo do estado. A Assessoria de imprensa do Palácio Guanabara foi procurada para se manifestar sobre o assunto, mas não se pronunciou até o momento.

E termina neste domingo (18) o prazo para inscrição para o primeiro exame de qualificação do vestibular de 2018 da Uerj.

O prazo, previsto inicialmente para encerrar na última segunda-feira (12), foi prorrogado, assim como o período limite para fazer o pagamento da taxa de inscrição, que passou de 18 para 19 de junho.

A prova está marcada para o dia 16 de julho.

Com o cancelamento da prova para oficial dos Bombeiros, o vestibular estadual vai selecionar estudantes apenas para vagas na Uerj e no Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Uezo.

