Caixa faz mutirão de renegociação de dívidas com desconto de até 90%

A Caixa Econômica promove, a partir de terça-feira, dia 28, uma campanha de renegociação de dívidas. Até dezembro, em todos país, a expectativa do banco é regularizar os débitos em atraso no valor de R$ 2 bilhões. Podem ser contemplados contratos de crédito de aproximadamente 6,5 milhões de clientes. Para dívidas com atraso superior a um ano, os descontos podem chegar até 90% do valor do débito, caso o cliente liquide o contrato à vista.

Para o diretor regional da Caixa, Tarcísio Dalvi, a campanha oferece ao cliente a possibilidade de se organizar e de restabelecer sua capacidade financeira.

“A intenção é manter o cliente ativo, com situação financeira regularizada e, assim, poder continuar a ter acesso a crédito no mercado”, afirma.

Negociação

A campanha será realizada, para pessoas físicas e jurídicas, no Caminhão do Quita Fácil, estacionado no Largo da Carioca, no Centro, do Rio de Janeiro. O atendimento será realizado até 08 de dezembro, das 10h às 16h. Em outros estados, também estão previstas ações e atendimento especial.

Contratos de financiamento imobiliário

O banco também fará renegociação de contratos de financiamentos imobiliários em atraso. Nesse caso, é possível usar o saldo de FGTS para pagar até 80% do valor de 12 prestações do financiamento imobiliário, inclusive atrasadas. Além disso, é possível aplicar o Fundo para amortizar o saldo devedor e reduzir o valor das prestações, ou aumentar o prazo de amortização para reduzir o valor das prestações.

Outros canais de atendimento

Além do Caminhão do Quita Fácil, os interessados em renegociar seus contratos em atraso têm à disposição o site, o telefone 0800 726 8068 (opção 8) e as agências da Caixa, que também prestarão atendimento aos clientes alvos da campanha. Até 28 de dezembro os clientes podem procurar qualquer um desses meios de atendimento para negociar suas dívidas.

